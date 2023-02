Österreich: Das passiert, wenn du blind deinem Navi folgst

Irgendwann wurde es zu eng: Ein Rentner vertraut seinem Navi blind und endet in einer misslichen Lage.

Fahrverbot, immer enger werdender Wanderweg, steile Felswand auf der einen und ein See auf der anderen Seite: All das hielt einen 77-jährigen Autofahrer nicht davon ab, mit seinem BMW weiterzufahren, bis er feststeckte. Wie die «Oberösterreichischen Nachrichten» schreiben, brachten nicht einmal die entgegenkommenden Autofahrer den Mann von seiner Fahrt ab. «Ungeachtet mehrerer Warnungen vorbeikommender Passanten setzte der Lenker seine Fahrt auf dem Wanderweg fort», so eine Polizeisprecherin.