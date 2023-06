Touristen-U-Boot vermisst: Deutscher Abenteurer – «Schon 2021 gab es technische Probleme»

Würde Expedition «mit diesem U-Boot» nicht mehr machen

Dem Bayrischen Rundfunk sagte Loibl in der « Abendschau », dass er die Expedition «mit diesem U-Boot» nicht mehr machen würde. Nach Angaben von Loibl hat die Crew keine Möglichkeit, sich selbst aus dem Tauchboot zu befreien. «Sie sind eingesperrt, das U-Boot kann man nur von aussen öffnen», so der Deutsche.

Fast unmöglich, Passagiere noch zu retten

«Ich bin sehr mitgenommen», sagte Loibl, der Mitglied im «Deutschen Titanic-Verein von 1997» ist. Zwei der vermissten Männer kenne er persönlich, mit einem von ihnen sei er noch am Samstag per E-Mail in Kontakt gewesen. Es sei schwer einzuschätzen, was der Grund für das Verschwinden des Tauchbootes sein könnte. Jedoch müsse es für die Besatzung schrecklich sein.