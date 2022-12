Deutscher Agent spioniert für Russland – wie gefährdet ist der NDB?

1 / 7 Während des Ukraine-Krieges beobachten europäische Nachrichtendienste eine regelrechte Offensive russischer Spionage. REUTERS «Der NDB hat keine Abnahme der Bedrohung durch einen verbotenen Nachrichtendienst in der Schweiz ausgehend von Russland festgestellt», heisst es auch beim Schweizer Geheimdienst (im Bild: die russische Botschaft in Bern). Nicole Philipp/TA Media Russische Spionage hat in der Schweiz Tradition. 1999 fand die Polizei in einem Wald am Stadtrand von Bern einen alten KGB-Koffer, der ein Spionagefunkgerät enthielt und zur Explosion gebracht werden konnte. Reuters

Darum gehts Der Mitarbeiter beim deutschen Geheimdienst soll als Doppelagent für Moskau spioniert haben.

Carsten L. dürfte ein hoher Beamter des BND gewesen sein.

Der Krieg in der Ukraine heizt die Spionagetätigkeiten überall an, auch in der Schweiz.

Es gebe «keine Abnahme der Bedrohung durch einen verbotenen Nachrichtendienst in der Schweiz ausgehend von Russland», so der Nachrichtendienst des Bundes auf Anfrage von 20 Minuten.

«Ein Krieg ist immer die Stunde der Spione», meint der frühere Chef des deutschen Bundesnachrichtendienstes. Denn wenn die Netzwerke von Wirtschaftsbeziehungen, Austausch von Fachkräften und Wissen wegen Krieg und Sanktionen gekappt werden, dann nutzen Staaten illegale Wege, um an Informationen, Technik und Know-how zu kommen.

Die russischen Spionagetätigkeiten haben laufend zugenommen, seit Russland 2014 die Halbinsel Krim eroberte und die EU mit Sanktionen antwortete. Während des Ukraine-Krieges beobachten europäische Nachrichtendienste eine regelrechte Offensive russischer Spionage. Das bestätigt auch der Schweizer Geheimdienst.

NDB als «wichtiges Ausforschungsziel»

Seit Beginn des Ukraine-Krieges habe der NDB «keine Abnahme der Bedrohung durch einen verbotenen Nachrichtendienst in der Schweiz ausgehend von Russland» festgestellt, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten beim Nachrichtendienst des Bundes.

Die russischen Spionageaktivitäten seien seit langer Zeit ein Hauptfokus des NDB, und der Ukraine-Krieg habe die Richtigkeit dieses Schwerpunkts bestätigt. «Der NDB ist sich bewusst, dass er als Spionageabwehrdienst für offensiv tätige ausländische Nachrichtendienste ein wichtiges Ausforschungsziel darstellt», heisst es weiter.

Personensicherheitsüberprüfung alle fünf Jahre

Wegen der Gefahr einer Unterwanderung treffe der NDB «Massnahmen, um den Schutz und die Sicherheit seiner Mitarbeitenden, seiner Einrichtungen und der von ihm bearbeiteten Daten zu gewährleisten. Auch müssen die Mitarbeitenden eine Personensicherheitsüberprüfung der höchsten Stufe bestehen, die alle fünf Jahre wiederholt wird.»

Wegen des Ukraine-Krieges dürften die russischen Spione in der Schweiz gerade sehr viel Arbeit haben, wie Ex-Geheimdienstchef Peter Regli der NZZ unlängst sagte. Sie müssten nun herausfinden, wie sich die Schweiz positioniere oder wie strikt sie die Sanktionen einhalte. Oder wie sich die hier lebenden Russinnen und Russen verhielten und ob sie gegen Putin seien. Auch die Diplomatenstadt Genf dürfte wegen des Ukraine-Krieges wieder verstärkt im Visier von russischen Spionen stehen.

Ein Drittel des russischen Botschaftspersonals in der Schweiz soll geheimdienstlich tätig sein. Ausweisen kann man die Spione daher nicht oder nur in Ausnahmefällen.

Gibt es westliche Maulwürfe im Kreml?

Die westlichen Nachrichtendienste sind über den Ukraine-Krieg erstaunlich gut informiert, was Gerüchten über einen Maulwurf im Kreml Auftrieb gibt: «Dass die Amerikaner so früh und so bestimmt vor einer Aggression Putins warnten, lässt auf einen Informationsfluss aus dessen engstem Zirkel an die CIA schliessen», meint der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes, Peter Regli.

Leben Agenten gefährlich?

Ein Leben à la James Bond dürfte es weniger sein, hilfreicher ist die Wahrung der bürgerlichen Fassade – so wie bei dem russischen Wissenschafter, der in Deutschland forschte und Informationen über das europäische Raketensystem Ariane während Jahren an den russischen Geheimdienst weitergab, bevor er im April aufflog.

Oft werden Spione mit viel Aufwand betreut: Personen leben mit gefälschten Identitäten über Jahre im Zielland und bandeln an entscheidende Positionen in Wirtschaft und Politik an. Viele Spione sind den Sicherheitsbehörden bekannt und werden überwacht. Aus Deutschland und anderen EU-Staaten wurden seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehrere Hundert Agenten ausgewiesen.

Russland als «skrupelloser und gewaltbereiter Akteur»

Dass der Job als Doppelagent durchaus riskant ist, macht die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag deutlich: «Wer mit Russland zu tun hat, weiss, dass da auch ohne weiteres Leute ausgeschaltet werden, die möglicherweise etwas dazu sagen könnten», sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Mit Russland habe man es mit einem Akteur zu tun, «mit dessen Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft wir zu rechnen haben», sagt auch der Präsident des deutschen Auslandsnachrichtendienstes.

Russische Spione, auch ehemalige, haben für ihre Tätigkeit mit dem Leben bezahlt. Etwa Alexander Litwinenko, der vergiftet worden war und einen qualvollen Tod starb.

Im Fall von Carsten L. sind auch seine Kontaktpersonen und Zuträger des deutschen Geheimdienstes in Russland in Gefahr, die durch den mutmasslichen Spion in den Reihen des BND verraten worden sein könnten.

Wer ist Doppelspion Carsten L.?

Der deutsche Staatsbürger Carsten L. ist vermutlich ein hochrangiger Beamter des BND. Immerhin soll er Staatsgeheimnisse verraten haben, die beim Geheimdienst nur ein «begrenzter Personenkreis» hat, wie es im deutschen Strafgesetzbuch heisst.

Gab er dem Kreml Infos zum Ukraine-Krieg?

Der Mann übermittelte in diesem Jahr äusserst wertvolle Informationen an einen russischen Nachrichtendienst, die unter das Staatsgeheimnis fallen. Darunter fallen «Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse», die vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen, um «die Gefahr eines schweren Nachteils für die äussere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden». Die deutsche Bundesanwaltschaft liess offen, ob Carsten L. die Informationen nach Beginn des Angriffs Russlands auf die Ukraine weitergegeben hatte.

Wie flog er auf?

«Im Rahmen seiner nachrichtendienstlichen Arbeit» sei beim deutschen Geheimdienst ein erster Verdacht aufgekommen, sagte Bruno Kahl, Präsident des deutschen Auslandsgeheimdienstes. Daraufhin seien umfangreiche interne Ermittlungen eingeleitet worden. Als diese den Verdacht erhärtet hatten, wurde der Generalbundesanwalt eingeschaltet. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz soll laut Medienberichten mehrere Wochen vor der Verhaftung informiert worden sein.