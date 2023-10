Vor 12 Jahren hat Maik den Schritt gewagt und ist von Hamburg in die Schweiz gezogen. Hier hat sich sein Leben in vielerlei Hinsicht verändert.

Deutscher Auswanderer : In der Schweiz ist fast alles besser, aber…

1 / 3 Maik (43) wuchs in Deutschland auf und wanderte 2011 in die Schweiz aus. Hier hat er geheiratet und sich selbstständig gemacht. Facebook/About Swiss Er lobt die Freizeitmöglichkeiten, die Pünktlichkeit der Züge, die Geschwindigkeit des Internets und dass die Schweizerinnen und Schweizer weniger jammern und meckern würden. Facebook/About Swiss Negativ aufgefallen ist ihm, dass Schweizerinnen und Schweizer «weniger locker und offen» seien und Kritik oft indirekt äusserten. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Der Hamburger Maik (43) lebt seit 2011 in der Schweiz.

Er lobt die Freizeitmöglichkeiten, die Pünktlichkeit der Züge und das Internet.

Was ihm weniger gefällt, ist das zwischenmenschliche Verhalten der Schweizerinnen und Schweizer.

Maik ist 43 Jahre alt und wuchs in Hamburg auf. 2011 fasste er den Entschluss, in die Schweiz auszuwandern – der Liebe wegen. Sein Leben hierzulande unterscheidet sich stark von demjenigen in Deutschland. Er hat geheiratet und könne sich «beruflich frei entfalten», erzählt er gegenüber dem «Focus».

Er habe sich «nicht so viele Gedanken über den genauen Ort gemacht», als er hierher zog. Gefallen ist seine Wahl auf Luzern. Vor zwei Jahren wagte er einen weiteren Schritt und machte sich selbstständig, nachdem er lange Zeit als Einzelhandelskaufmann arbeitete. Mit seiner eigenen Webagentur realisiert er verschiedene Projekte. So etwa die Plattform «About Swiss», die sich an Auswanderer richtet.

Das gefällt Maik an der Schweiz

Gegenüber dem «Focus» sagt der 43-Jährige, dass ihm die Entscheidung zum Umzug leicht gefallen sei. Recht schnell habe er einen Job gefunden. In Deutschland habe er immer in einfachen Verhältnissen gelebt. «Mein Lebensstandard ist stetig gestiegen. Mit der Auswanderung in die Schweiz konnte ich ihn weiter verbessern», sagt er heute. Ein Grund dafür sei, dass die Schweiz bessere Löhne bezahle.

Auch von den «gigantischen» Freizeitmöglichkeiten zeigt Maik sich begeistert. «Wandern im Herbst und Frühling, Wassersport im Sommer und im Winter kurze Wege zu den Skigebieten. Das gilt sicher nicht für jeden Wohnort in der Schweiz, aber genau das macht für mich die Zentralschweiz aus.»

Ebenfalls top in der Schweiz: die Pünktlichkeit der Züge («Nicht fünf Minuten später, sondern meist auf die Sekunde») und die Verfügbarkeit sowie Geschwindigkeit des Internets («Auch in entlegeneren Regionen»). Ausserdem vermisse er «das Gejammer und Gemecker» der Deutschen nicht. Schweizerinnen und Schweizer seien darin zwar nicht viel besser, «aber sicher weniger laut darin».

Maik lobt zuletzt die steuerlichen Vorteile. «Nicht nur die Einkommenssteuer ist in der Schweiz niedriger. Auch die Mehrwertsteuer ist deutlich niedriger und es gibt weniger Steuerverschwendung.» Die Lebenshaltungskosten seien hierzulande aber auch deutlich höher als in Deutschland.

Das stört Maik an der Schweiz

Kritisiert wird von Maik vor allem das zwischenmenschliche Verhalten von Schweizerinnen und Schweizern. Der Umgang sei beispielsweise «weniger offen und locker» und Kritik werde oft indirekt geäussert. «Das Lesen zwischen den Zeilen kann auf Dauer ganz schön anstrengend sein. Zumindest geht es mir so.»

Auch die Mentalitäts- und vor allem Sprachunterschiede zwischen Deutschen und Schweizern seien grösser, als man denke «und können einem schon mal zu schaffen machen».

Und zuletzt: «Als Deutscher ist und bleibt man in der Schweiz Ausländer, Alltagsdiskriminierung ist also immer mal wieder ein Thema. Mal mehr, mal weniger.» Das komme auf die Region und den Umgang an. «Aber an schlechten Tagen denkt man schon darüber nach.» Maik sei deshalb zurückhaltender geworden.

Eine Rückkehr nach Deutschland sei für den 47-Jährigen immer mal wieder ein Thema. Spätestens im Alter, denn die Rentenbeiträge aus Deutschland sind in der Schweiz nicht anerkannt, umgekehrt gilt dasselbe.