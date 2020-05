100 Angestellte auf Strasse gesetzt

Deutscher Autowerkstatt-Riese schliesst Schweizer Filialen

Die deutsche Auto-Technik-Unger GmbH muss ihre sechs Filialen in der Schweiz schliessen. Grund dafür ist nicht etwa die Corona-Krise, sondern mangelnde Einnahmen am Standort Schweiz.

Beim deutschen Autowerkstatt-Riesen bleiben die Garagen in der Schweiz auch nach Beendigung des Lockdowns zu. In Spreitenbach befindet sich eine der insgesamt sechs Filialen von ATU.

Aus für ATU: Der deutsche Autowerkstatt-Riese Auto-Technik Unger schliesst in der Schweiz alle seiner sechs Filialen. Für einmal ist aber nicht die Corona-Krise verantwortlich, dass die Läden bei ATU zu bleiben. Vielmehr hat ATU laut eigenen Angaben seine Wachstumsziele am Standort Schweiz nicht erreicht.

Nicht der erste Rückzieher

ATU hatte seine Standorte in der Schweiz in der Agglomeration angesiedelt. Darunter in Winterthur, Hinwil, Spreitenbach AG, Suhr AG, Bellach SO und Oftringen AG. In Deutschland gehören ATU 600 Filialen mit rund 10’000 Mitarbeitern.