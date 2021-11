Illegale Aktion am Flughafen Lübeck – Deutscher Corona-Tüftler impft 107 Menschen – bis die Polizei kommt

Am 27. November 2021 hat die Polizei am Flughafen Lübeck eine illegale Impfaktion aufgelöst.

Am Flughafen Lübeck gab es am Samstagnachmittag eine illegale Impfaktion, bei der 107 Menschen einen nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben sollen . Laut Polizei wurden allerdins nur 50 Menschen geimpft. Hinter der Aktion steckt Winfried Stöcker, ein exzentrischer Arzt, Unternehmer und Spender der rechtsextremen Partei AfD.

Stöcker prahlt auf Social Media mit der Aktion

Stöcker machte Millionen mit seinem Labor

Winfried Stöcker ist Mediziner, arbeitete lange an der Lübecker Universität, hält mehrere Patente und führte sein 1987 gegründetes Unternehmen für Labordiagnostik Euroimmun so erfolgreich, dass er es 2017 für 1,3 Milliarden Euro verkaufen konnte. Nach wie vor besitzt er ein Labor in Lübeck. 2015 forderte er in seinem Blog angesichts der Migrationskrise den « Sturz der Kanzlerin Merkel ». 2 019 spendete er der AfD 20'000 Euro.