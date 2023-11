Deutscher Einwanderer schwärmt von der Schweiz 

1 / 4 Der Deutsche Sascha Möller (36) arbeitet in Schaffhausen bei einem Verlag. Er wohnt seit knapp einem Jahr in der Schweiz – und schwärmt im «Focus» von seiner neuen Heimat. Linkedin Der Deutsche wohnt in Schaffhausen. 20min/Community Da arbeitet er als Vertriebsleiter. 20min/Community

Darum gehts Ein Deutscher erzählt im Gespräch mit «Focus», was ihm an der Schweiz gefällt.

Geld sei nicht der erste Grund für seinen Wegzug aus Deutschland gewesen, sagt er.

Er ist vor allem vom alltäglichen politischen Prozess begeistert.

Der Deutsche Sascha Möller lebt seit knapp einem Jahr in der Schweiz. Von seinem neuen Leben ist er begeistert, «weil viele Dinge hier einfach besser, strukturierter laufen», sagt er im Gespräch mit «Focus». Der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz sei «schon krass», sagt Möller. Was genau meint der Einwanderer?

Wohnen

Seine jetzige Wohnung in Schaffhausen, wo Möller seit einigen Monaten als Vertriebsleiter in einem Bildungsmedienverlag arbeitet, sei zwar etwas kleiner als seine Wohnung in Deutschland, «aber ich habe immer noch 90 Quadratmeter». Zudem wohne er in einem Haus, das erst vor ein paar Jahren gebaut wurde. «Der Standard ist relativ hoch», sagt der Deutsche.

Freizeit

«Die Leute leben hier viel mehr und geniessen das Leben auch ein Stück weit mehr», schwärmt Möller. Er sei von der Schönheit und Natur hierzulande beeindruckt, erzählt er «Focus» weiter. «Das ist schon sehr angenehm, wenn man hier binnen einer Stunde in den schönsten Ecken überhaupt sein kann.»

Geld

Geld war für Möller nicht der erste Grund fürs Auswandern. Das war nicht «der grosse Anreiz», meint er. Dennoch freut er sich, dass bei gleichen Fixkosten am Ende vom Monat mehr auf dem Konto liege.

Politik

«Der Staat erfüllt hier seine Kernaufgaben. Und er lässt einen in Ruhe», sagt Möller. Der alltägliche politische Prozess in der Schweiz sei «viel stabiler, viel kompromissbereiter und lösungsorientierter», behauptet der 36-Jährige. Natürlich gebe es auch populistische Tendenzen links und rechts, aber in seiner Heimat sei das in dieser Hinsicht noch viel schlimmer: «Ich sehe ganz dunkle Zeiten auf Deutschland zukommen.»

Infrastruktur und Verkehr

Mir gefällt auch die Sauberkeit in den Städten. Man fühlt sich viel sicherer. Der ganze öffentliche Verkehr ist dem in Deutschland weit voraus. Ausserdem ist die Verwaltung hier schlank, aber effektiv.“

Was kritisiert Sascha Möller besonders an Deutschland?

Trotz der hohen Besteuerung würden «viele Dinge einfach nicht mehr funktionieren», sagt Sascha Möller. «Deutschland ist zwar Moralweltmeister und tut auch gut daran, Hilfe für ärmere Staaten mitzutragen», meint er – dennoch dürfe die Regierung nicht vergessen, «dass man auch im eigenen Land vernünftig wirtschaften und für eine harmonische Stimmung sorgen muss.»

Besonders ärgert sich der Einwanderer über die Krankenkassenbeiträge in seiner Heimat. «Da fragt man sich schon, wo das ganze Geld hingeht, weil man trotzdem stundenlang beim Hausarzt sitzt, bis man endlich drankommt.»

Auch die öffentliche Infrastruktur in seinem Heimatland ist ihm ein Dorn im Auge. Vor allem im Bildungsbereich, meint Möller. «Es ist erschreckend, auf welchem Level die sind.» Was die Politik in Berlin angeht, hat der Deutsche wenig Hoffnung: «Er sehe ich im Moment nicht, ‹dass es bald besser wird›», sagt er.