Kommando Spezialkräfte (KSK)

Deutscher Elitesoldat als Islamist entlarvt

Ein Soldat des Kommandos Spezialkräfte wurde als Extremist enttarnt. Nun wurde er von der Bundeswehr entlassen.

Aus Bundeswehrkreisen heisst es, dass er sich zuerst unentdeckt selbst radikalisierte und sich dann immer mehr in eine Form des radikalen Islamismus steigerte. (Symbolbild)

Bereits letztes Jahr war ein Soldat beim Kommando Spezialkräfte (KSK) aufgefallen. Daraufhin wurde er vom m ilitärische n Abschirmdienst in die Kategorie «Rot» als Extremist eingestuft. Darunter werden Soldaten gefasst, denen aktive und teilweise gewalttätige Bestrebungen gegen d ie demokratische Grundordnung nachgewiesen werden könne n. Nach Informationen der dpa wurde er Anfang dieses Jahres nach einem Disziplinarverfahren entlassen. Das berichtet der « Spiegel ».

Aus Bundeswehrkreisen heisst es, dass er sich zuerst unentdeckt selbst radikalisierte und sich dann immer mehr in eine Form des radikalen Islamismus steigerte. So habe der Beschuldigte wiederholt für ein islamistisches Kalifat geschwärmt, wie es der Islamische Staat in Syrien für kurze Zeit aufgebaut hatte, schreibt der «Spiegel».