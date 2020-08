vor 11min

Polizeimeldungen Ostschweiz Deutscher entsorgt Akku falsch und sorgt für Brand

In einer Pressmulde beim Pizolcenter in Mels kam es am Montag zu einem Brand. Schuld daran war ein falsch entsorgter E-Bike-Akku. Die Polizei warnt vor falscher Entsorgung von Akkus und Batterien.

von Tabea Waser

1 / 110 Mels SG, 17.08.2020: Kurz nach 17.30 Uhr hat eine Patrouille der Kapo SG einen Brand in einer Pressmulda beim Pizolcenter festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass als Brandursache ein entsorgter E-Bike-Akku im Vordergrund steht. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Franken. Die Kapo SG warnt vor falscher Entsorgung der Akkus und Batterien. Kapo SG Hauptwil TG, 17.08.2020: Gegen 20.15 Uhr war ein 22-jähriger Autofahrer auf der Hauptstrasse in Richtung Bischofszell unterwegs. Nach der Verzweigung Langentannen verlor der Lenker in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, rutschte rechts von der Strasse über das Wiesland, prallte in eine Hausmauer und darauf in ein parkiertes Auto.

Der Lenker wurde mittelschwer, seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Kantonspolizei Thurgau Ermittlungen ergaben, dass der Verunfallte sein Auto selbst mit einem Landwirtschaftsfahrzeug barg, in einem Unterstand abstellte und die Kontrollschilder entfernte. Der 23-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt. Er war betrunken gefahren. Am Auto entstand Totalschaden. Kapo SG

Kantonspolizisten der Kapo SG konnten am Montag kurz nach 17.30 Uhr bei einer Patrouillenfahrt eine in Brand stehende Pressmulde bei der Anlieferung des Pizolcenters in Mels SG feststellen. Zusammen mit dem Hauswart konnte der Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese löschte dann die restlichen Glutnester in der Mulde, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Franken.

Im Verlaufe der Ermittlungen konnte ein 21-jähriger Deutscher ermittelt werden, der zugab, einen E-Bike-Akku in der Mulde entsorgt zu haben. Es steht im Vordergrund, dass dieser entsorgte Akku den Brand auslöste.

Die Kantonspolizei St.Gallen weist daraufhin, dass sowohl Akkus wie auch Batterien fachgerecht entsorgt werden müssen. Dadurch können Brände und Verpuffungen in Abfallbehältern verhindert werden.