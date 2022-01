Karl Lauterbach : Deutscher Gesundheitsminister fordert rasche Impfpflicht

Die derzeit rekordhohen Ansteckungszahlen im Land stellten eine Gefahr dar, denn eine Durchseuchung könnte nach wie vor viele Opfer fordern.

Wie das deutsche Nachrichtenportal Focus berichtet, möchte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Impfpflicht für alle Personen ab 18 Jahren im Land sehen. «Die Impfpflicht muss schnell kommen. Wir können nicht darauf warten, dass eine Impfpflicht überflüssig wird, weil wir eine sehr hohe Durchseuchung der Bevölkerung haben. Omikron als schmutzige Impfung ist keine Alternative zur Impfpflicht», sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland am Mittwoch. Er arbeite derzeit an einem Vorschlag dafür.

Verkürzung der Quarantänedauer im Gespräch

Lauterbach verteidigte zudem seinen Vorstoss, die Quarantänedauer zu verkürzen. Studien zeigten, dass die Generationszeit – also die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet und die Phase, in der ein Mensch ansteckend ist – bei Omikron viel kürzer sei. «Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen, ohne ins Risiko zu gehen», sagte er.