In Las Vegas : Deutscher gewinnt Poker-WM und acht Millionen Dollar

In Las Vegas wurde die jährliche World Series of Poker ausgetragen. Zum zweiten Mal konnte ein Deutscher den Event für sich entscheiden.

Der 31-Jährige setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Briten Jack Oliver und den Amerikaner George Holmes durch, wie der Veranstalter mitteilte.

Koray Aldemir hat bei der World Series of Poker acht Millionen Dollar gewonnen.

Deutschland hat einen dritten Poker-Weltmeister: Der gebürtige Berliner Koray Aldemir hat in Las Vegas die World Series of Poker (WSOP) gewonnen und ein Preisgeld von acht Millionen Dollar (rund 7 Millionen Euro) eingestrichen. Der 31-Jährige setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Briten Jack Oliver und den Amerikaner George Holmes durch, wie der Veranstalter mitteilte.