Mehrere Laibe im Auto – Deutscher mit 100 Kilogramm Schweizer Käse an der Grenze erwischt

Die Aktion fand am Grenzübergang Bietingen in der Nähe der Schweizer Gemeinde Thayngen statt.

Der Mann wollte 100 Kilogramm an den Zollbeamten in Singen (D) vorbeischmuggeln.

Ein 51-Jähriger wurde mit mehreren Laiben Käse an der Grenze erwischt.

Die deutsche Polizei hat an einem Grenzübergang einen Mann angehalten und festgenommen, der rund 100 Kilogramm Schweizer Käse illegalerweise nach Deutschland einführen wollte. Der Vorfall ereignete sich am letzten Montag am Grenzübergang Bietingen nahe der Schweizer Gemeinde Thayngen. Gemäss Angaben des Hauptzollamtes Singen stammt der Mann aus dem Bundesland Baden-Württemberg.