Die Solothurner Polizei hat am Donnerstagabend gegen 18.41 Uhr einen 22-jährigen Deutschen auf der Gempenstrasse in Dornach SO erwischt, der mit 142 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 80 unterwegs war. Laut Medienmitteilung vom Freitag fand die Geschwindigkeitskontrolle nur 200 Meter von der Kurve statt, wo am 31. März zwei Männer bei einem Selbstunfall ihr Leben verloren und ein dritter schwer verletzt wurde.