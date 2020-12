Neue First Lady : Deutscher Modedesigner schwärmt vom Look von Jill Biden

Jill Biden, Lehrerin und promovierte Anglistin, wird die neue First Lady der USA. Der deutsche Modedesigner Wolfgang Joop lobt bereits ihren Stil.

Modedesigner Wolfgang Joop hat vom Look der künftigen First Lady der USA geschwärmt. «Jill Biden ist der Gegentyp von Melania Trump», sagte der 76-Jährige der «Welt am Sonntag». Die Ehefrau des gewählten US-Präsidenten Joe Biden sei eine «Meryl Streep mit der Frische von Milch und Haferflocken», schwärmte Joop und verglich Biden damit mit dem bekannten US-Hollywoodstar.