DEL-Zeichen gegen Rassismus : Deutscher Nationalspieler nach «Affen-Geste» lange gesperrt

Da halfen auch seine Ausreden nichts: Daniel Pietta verpasst nach einem Rassismusskandal den Saisonstart im deutschen Eishockey. Sein Club leitet nun arbeitsrechtliche Schritte ein.

Denn Pietta leistete sich eine gröbere Entgleisung, als er am Sonntag im Testspiel gegen die Straubing Tigers nach einer Auseinandersetzung mit Sena Acolatse eine «Affen-Geste» in Richtung des dunkelhäutigen Spielers machte. Natürlich war die Empörung riesig, Pietta entschuldigte sich auf Instagram, schrieb allerdings von einem Missverständnis. Er habe nur andeuten wollen, «dass die Straubinger angesichts der vielen Nickligkeiten ‹nicht so einen Affen machen› sollen». Und: «Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen: Ich verabscheue jegliche Art von Rassismus und Antisemitismus.»