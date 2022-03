Verkehrsunfall bei Schaffhausen : Deutscher ohne Führerausweis prallt gegen Mittelleitplanke

Am späten Freitagabend kam es auf der A4 Richtung Schaffhausen zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, am Wagen entstand Totalschaden.

Mit seinem Auto knallte er zuerst in die Mittelleitplanke.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Mitarbeiter des Tiefbauamts Schaffhausen standen am Freitagabend im Einsatz, als sich auf der A4 zwischen Thayngen und Schaffhausen ein Verkehrsunfall ereignete. Ein 50-jähriger Deutscher knallte aus noch ungeklärten Gründen frontal in die Mittelleitplanke, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrer und sein Auto wurden durch den Aufprall um 180 Grad gedreht und landeten schliesslich auf dem Radweg.