Fortuna Düsseldorf will alle Fans gratis ins Stadion lassen

Fortuna Düsseldorf will in Zukunft bei Heimspielen alle Eintrittskarten kostenlos vergeben. Sponsoren sollen für die Aktion aufkommen. Aktuell liegen die Ticketeinnahmen von Düsseldorf bei sieben bis acht Millionen Franken pro Saison.

Aktuell liegt Düsseldorf mit einem Zuschauerschnitt von 29’378 auf dem fünften Rang in der 2. Bundesliga, zuletzt war die Arena Ende März gegen den Hamburger SV mit 51’200 Zuschauern ausverkauft.

Fortuna Düsseldorf spielt in der 2. Bundesliga in Deutschland.

In Deutschland ist eine Revolution im Gange. Der Zweitligist Fortuna Düsseldorf will in Zukunft nämlich bei Spielen daheim alle Eintrittskarten kostenlos vergeben. Doch wie soll das Projekt «Fortuna für alle» funktionieren? 20 Minuten beantwortet dir die wichtigsten Fragen.