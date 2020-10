Chef des «Mad»-Magazins : Deutscher Satiriker Herbert Feuerstein ist tot

Dies teilte sein Sender WDR am Mittwoch mit.

Der deutsche Satiriker Herbert Feuerstein ist tot. Der Humorist starb am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Erftstadt bei Köln, wie sein Haussender WDR am Mittwoch unter Berufung auf Feuersteins Ehefrau mitteilte.