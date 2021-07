Oldenburg (D) : Deutscher schickte seinen Bruder zum gerichtlichen Vaterschaftstest

Wohl um Unterhaltszahlungen zu vermeiden, schickte ein Mann aus Oldenburg seinen Bruder zum Vaterschaftstest. Doch die Kindsmutter liess den Betrug platzen.

Ein Mann in Niedersachsen hat seinen Bruder zu einem gerichtlich angeordneten Vaterschaftstest geschickt. Da die Kindsmutter das negative Ergebnis anzweifelte, ordnete das Oberlandesgericht in Oldenburg einen zweiten Vaterschaftstest in Anwesenheit der Frau an, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis habe eindeutig gezeigt, dass die Mutter mit ihrer Überzeugung richtig lag.