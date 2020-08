1,5 Milliarden Franken Deutscher Stabilisierungsfonds bewilligt Staatshilfen für Swiss

Der Weg für die Bundesgelder für die Swiss und ihre Schwester Edelweiss ist frei. Es geht um Bundesgarantien in der Höhe von 1,5 Milliarden Franken.

Es geht um Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Franken.

Die Swiss und Edelweiss begrüssen den heutigen Entscheid des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, schreiben die Airlines in einer Medienmitteilung.

Der deutsche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe den Schweizer Bundesgarantien für Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Franken zugestimmt, teilte die Swiss am Montagabend in einem Communiqué mit.