Steuersenkung : Deutscher Tankrabatt fällt – Tanken ennet der Grenze lohnt sich nicht mehr

In Deutschland sind seit Donnerstag die Preise für Benzin und Diesel wieder deutlich gestiegen. Grund ist der Wegfall des Tankrabatts.

1 / 3 Benzin und Diesel kosten wieder mehr. REUTERS Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gilt ab diesem Donnerstag nicht mehr. REUTERS Für Schweizer und Schweizerinnen lohnt sich die Fahrt nach Deutschland nicht mehr. REUTERS

Darum gehts In Deutschland fällt am Donnerstag der Tankrabatt.

Die Preise für Benzin und Diesel schiessen in die Höhe.

Vorher kostete der Sprit in Deutschland weniger als in der Schweiz.

Die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe in Deutschland gilt ab diesem Donnerstag nicht mehr. Mit dem Ende der auch Tankrabatt genannten Entlastungsmassnahme müssen sich Autofahrer auf deutlich steigende Spritpreise einstellen. Die Regelung galt seit 1. Juni gemeinsam mit dem 9-Euro-Ticket, um Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts hoher Energiepreise zu entlasten.

Die Anpassung macht sich an vielen Tankstellen deutlich bemerkbar. Das zeigt eine Schnellauswertung der Preise an knapp 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg im Zeitraum zwischen 6 und 6.30 Uhr am Donnerstag durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC. Dabei lagen die Preise bei vielen Tankstellen deutlich höher als im gleichen Zeitraum am Mittwoch.

Preise schiessen in die Höhe

Superbenzin der Sorte E10 kostete am Donnerstagmorgen bei einem Grossteil der untersuchten Tankstellen deutlich mehr als zwei Euro. Am Mittwochmorgen hatte der Preis bei keiner einzigen untersuchten Tankstelle jenseits dieser Schwelle gelegen. Diesel dagegen kostete bereits am Mittwoch an der Mehrheit der untersuchten Tankstellen mehr als zwei Euro. Am Donnerstag lag der Dieselpreis nun bei einem Grossteil der Tankstellen deutlich jenseits von 2,10 Euro, teils auch bei mehr als 2,40 Euro, zeigen offizielle Zahlen des ADAC (Stand: 06.29 Uhr).

In den vergangenen Monaten war der Preis für Benzin und Diesel in Deutschland teils deutlich günstiger wegen der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe als in der Schweiz. Schweizer und Schweizerinnen, die nahe an der Grenze wohnten, konnten in Nachbarland günstiger tanken. Mit dem Wegfall des Tankrabatts lohnt sich die Fahrt nach Deutschland nun nicht mehr.

Bist du in den letzten Monaten zum Tanken ins Ausland gefahren? Ja, ich wohne an der Grenze und für mich hat sich das gelohnt. Nein, ich wohne zu weit weg von der Grenze. Nein, ich habe trotzdem in der Schweiz getankt. Ich habe gar kein Auto.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert



Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!

Social Media



Sie finden uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter!