Portugal: Deutscher tötete zwei Männer, «weil er keine Nachbarn haben wollte»

Ein abgelegenes Haus in der Gemeinde Madalena auf der Insel Pico, der zweitgrössten Insel der Azoren.

Am 10. September besuchten zwei Männer ein angrenzendes Grundstück – und verschwanden spurlos.

Der Mann lebte in einem abgelegenen Ort.

Ein Deutscher ist in Portugal wegen des Verdachts des zweifachen Mordes festgenommen worden.

Der Fall macht Schlagzeilen in Portugal: «Deutscher tötet zwei Männer, weil er keine Nachbarn haben wollte», titelte die Zeitung «Correio da Manhã» am Mittwoch. Der Sender «CNN Portugal» schreibt: «Er lebte isoliert und war im Ort gefürchtet». Nach Angaben der portugiesischen Justiz befindet sich ein 60 Jahre alter Deutscher auf den Azoren in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, den 65-jährigen Mário Coucelos und den 74-jährigen Mário Sobral getötet zu haben.