Prozess in Lugano TI - Deutscher Türsteher erwürgte Anna R. als sie entdeckte, dass er pleite war

S. gab stets an, dass Anna R. bei Sexspielen gestorben sei. Am 20. September 2021 begann in Lugano TI der Prozess gegen M. S. Die Staatsanwaltschaft vermutet, der Deutsche habe seine Freundin getötet, als diese herausfand, dass er pleite war.

Ihre Leiche wurde im Hotel La Palma Au Lac in Muralto TI am 9. April 2019 gefunden.

Am 9. April 2019 wurde die 22-jährige Britin Anna R. in einem Hotel in Muralto bei Locarno tot aufgefunden.

Die 22-jährige Britin Anna R. starb während eines Streits um Geld und nicht beim Sex: In Lugano TI begann der Prozess gegen den damaligen Freund des Opfers, der Deutsche M. S. Dem heute 32-Jährigen wirft die Tessiner Staatsanwaltschaft vor, R. in der Nacht auf den 9. April 2019 im Hotel La Palma in Muralto TI ermordet zu haben, weil er schwer verschuldet gewesen sei – und sie die Wahrheit entdeckt hatte.

Der tätowierte Türsteher mit Wohnsitz in Zürich soll durch Alkohol, Drogen und Designerklamotten Schulden in Höhe von rund 50'000 Franken angehäuft ha ben . Seine Kreditkarte sei kurz vor der verhängnisvollen Tatnacht gesperrt worden, wie 20 Minuti berichtet.

«Sie mochte Sexclubs»

D ie Beschuldigung widerspricht die Version des Angeklagten, der stets behauptet, seine Freundin aus Versehen bei erotische n Würgespiele n getötet zu haben. « Sie mochte Sexclubs wie etwa das Kit Kat in Berlin. Auch trank sie gerne – sie war Britin » , sagte S. vor Gericht. Weiter: « Ich legte ihr ein Handtuch um den Hals und begann sie zu küssen. Aber sie wollte mehr, also legte ich meine Hand auf das Handtuch und drückte zu.»

Das Paar hatte sich drei Monate vor Rs. Tod in Thailand kennengelernt. Dort soll M. S. die Praxis der erotischen Asphyxie gelernt haben. Anna habe das sehr gefallen, sagte der Deutsche in einem Interview Ende April 2019. Die Gefahren hätten sie beide unterschätzt.

«Er verlor die Beherrschung»

Am Morgen , gegen 6.30 Uhr , erschien M. S. an der Hotel-Rezeption und bat um Hilfe. Seine Partnerin fühle sich nicht wohl. Anna R. war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: S. soll R. getötet haben, als sie entdeckte, dass er pleite war und ihn deswegen zurückwies. « Er verlor die Beherrschung und packte sie am Hals. » Für den Angeklagten entglitt in dem Moment jede Möglichkeit, « ein gutes Leben mit ihr zu führen, ein Leben mit wahnsinnigen Ausgaben ». Dies sei ein « besonders perverses » Motiv, so die Anklage.