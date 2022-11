WM in Katar: Deutscher Verband zieht die Fifa wegen «One Love»-Verbot vor Gericht

Rechtliche Schritte : Deutscher Verband zieht die Fifa wegen «One Love»-Verbot vor Gericht

Das Verfahren hat auch einen Schweizer Bezug, denn es wird vor dem internationalen Sportsgerichtshof in Lausanne (CAS) geprüft. Grundsätzlich geht es um einen vorläufigen Rechtsschutz. Dafür gibt es beim CAS in Lausanne eine spezielle Einheit während der WM. Innert 48 Stunden soll ein Entscheid fallen.

Handelsriese beendet Zusammenarbeit

Der Deutsche Fussball-Bund stand in der Heimat nach dem einzigartigen Zerwürfnis mit der Fifa heftig in der Kritik und unter Beobachtung der Geldgeber. Der Handelsriese Rewe beendete am Dienstag wegen des von der Fifa verursachten Captainbinden-Eklats die Kooperation mit dem Verband und verzichtet auf seine Werberechte aus dem bis zum Jahresende bestehenden Vertrag. Ein anderer Sponsor kündigte Gespräche an, andere bekundeten Unterstützung.