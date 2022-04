Portugiesische Staatsanwaltschaft : Deutscher Verdächtiger im Fall Maddie offiziell beschuldigt

Der wegen Sexualdelikten vorbestrafte Christian Brückner ist gemäss der portugiesischen Staatsanwaltschaft für den Tod der 2007 verschwundenen Maddie McCann verantwortlich.

Am 3. Mai 2007 ist die knapp vierjährige Maddie McCann in Portugal verschwunden.

Die portugiesische Staatsanwaltschaft treibt ihre Ermittlungen im Fall Maddie voran. Ein deutscher Verdächtiger sei offiziell beschuldigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Portimão am Donnerstag mit. Sie machte keine Angaben zur Identität des Beschuldigten.

Maddie McCann war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Wohnung ihrer Familie in einer Ferienanlage an der südportugiesischen Algarve-Küste verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend assen. Trotz grossangelegter internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von dem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.