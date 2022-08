Vermisstenfall : Deutscher verschwindet und wird 40 Tage später auf Mallorca gefunden

Ohne jemandem etwas zu sagen, reiste ein 61-jähriger Mann von Deutschland nach Mallorca. Nachdem eine Vermisstenanzeige in Mallorca veröffentlicht wurde, konnte der Mann gefunden werden.

1 / 3 Der Vermisste lebte in Mallorca auf der Strasse. Er wurde an der Playa de Palma entdeckt. IMAGO/Hanno Bode Warum der Mann alleine auf die Mittelmeerinsel reiste, ist bisher nicht bekannt. IMAGO/Hanno Bode

Darum gehts Ein vermisster Deutscher wurde auf Mallorca gefunden.

Der Mann reiste am 24. Juni mit dem Flugzeug nach Mallorca.

Eine Polizeistreife entdeckte den Mann schliesslich.

Der Mann leidet an einer schweren Krankheit, die für Demenzanfälle sorgt.

Ein zunächst nur in Deutschland als vermisst gemeldeter Mann ist nach rund eineinhalb Monaten auf Mallorca wieder aufgetaucht. Eine Polizeistreife entdeckte den 61-Jährigen am Mittwoch an der Playa de Palma, kurz nachdem auch auf der spanischen Ferieninsel eine Vermisstenanzeige erstattet worden war, wie die «Mallorca Zeitung» am Donnerstag berichtete. Die Polizei bestätigte auf Anfrage diese Informationen. Der Mann leide an einer schweren Krankheit, die für Demenzanfälle sorge, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe ihm aber den Umständen entsprechend gut.

Die Frau des ehemaligen Polizeibeamten aus Nordrhein-Westfalen erklärte im Gespräch mit der «Mallorca Zeitung», der Mann habe zu Hause eine Liste mit Dingen angefertigt, die er im Leben noch tun wollte. Auf dieser war auch eine Mallorca-Reise vermerkt. Offenbar ohne Familie und Freunden etwas zu sagen, packte der Mann seine Koffer und stieg den amtlichen Erkenntnissen zufolge am 24. Juni in ein Flugzeug. Die Frau meldete ihren Mann am gleichen Tag als vermisst, jedoch zunächst nur bei den deutschen Behörden.

«Er lebte auf der Strasse»

Warum der Mann alleine auf die Mittelmeerinsel reiste und den Angaben zufolge unter anderem einen Diebstahl von Handy sowie Geldbeutel samt Kreditkarte kurz nach Ankunft nicht meldete, ist bisher nicht bekannt. In einem Hotel war er nicht registriert. «Er lebte auf der Strasse», sagte der Polizeisprecher.

Freunde hatten den Mann dem Bericht zufolge zwar bereits vor einiger Zeit auf dem Mäuerchen an der Playa de Palma gesehen, sich aber nichts weiter dabei gedacht, da sie von der Vermisstenanzeige keine Kenntnis hatten. Es dauerte bis Anfang August, ehe die deutschen Behörden den Suchauftrag an die mallorquinischen Kollegen weitergaben. Nur rund 24 Stunden später wurde der Mann gefunden. Der Mann kommt nun in ein Vier-Sterne-Hotel, bis ihn am Freitag ein Familienangehöriger abholt und zurück nach Deutschland bringt.

