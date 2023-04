Gotthard: Deutscher wendet im Tunnel in Göschenen

Noch auf dem Gebiet der Gemeinde Göschenen fuhr er in eine Nische, wendete sein Auto und fuhr aus unbekannten Gründen auf der Gegenspur wieder in Richtung Norden zurück. Dabei überfuhr er die doppelte Sicherheitslinie.

Ein Mann aus Deutschland war an Silvester 2022 mit seinem Auto am frühen Nachmittag auf dem Weg durch den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden.

Es war Silvester 2022 und ein Mann aus Deutschland war mit seinem Auto am frühen Nachmittag auf dem Weg durch den Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden. Noch auf dem Gebiet der Gemeinde Göschenen fuhr er in eine Nische, wendete sein Auto und fuhr aus unbekannten Gründen auf der Gegenspur wieder in Richtung Norden zurück. Dabei überfuhr er die doppelte Sicherheitslinie.

«Krass pflichtwidrige Unvorsichtigkeit» im Gotthard

Busse, Verfahrenskosten, bedingte Geldstrafe

Der Deutsche wird mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 100 Franken (total 2000 Franken) bestraft, wobei die Strafe bedingt ausgesprochen wird, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zusätzlich kassiert der Mann eine Busse von 800 Franken und muss die Verfahrenskosten (inklusive Unkosten und Sachverhaltsabklärungen seitens der Kantonspolizei Uri ) in der Höhe von 650 Franken übernehmen. Total kosten ihn die Delikte also 1450 Franken.

40 bis 50 Verfahren pro Jahr

«Glücklicherweise mussten in den vergangenen Jahren keine Unfälle in direktem Zusammenhang mit Wendemanövern im Gotthard-Strassentunnel verzeichnet werden», sagt Imholz weiter. «Allerdings kommt es immer wieder zu konkreten Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer, die aufgrund solcher Wendemanöver ihre Fahrzeuge stark abbremsen oder gar ausweichen müssen.»

Es gibt im Tunnel keine Wendemöglichkeit. Wer sich also verfahren oder seine Sonnenbrille an der Raststätte liegen gelassen hat, muss in den sauren Apfel beissen. «Will man die Richtung wieder ändern, bleibt nichts anderes übrig, als durch den ganzen Tunnel zu fahren, in Airolo oder Göschenen umzukehren und wieder durch den Gotthard-Strassentunnel zurückzufahren», so Imholz.