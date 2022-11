Gewaltsame Proteste: Deutsches Auswärtiges Amt ruft alle Bürger zum Verlassen des Iran auf

Grund dafür ist das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstrierende. Im Bild demonstrieren Frauen in der Türkei solidarisch mit der iranischen Bevölkerung.

Das deutsche Auswärtige Amt warnt seit längerem vor Reisen in den Iran.

Seit dem 18. September 2022 kommt es nach dem Tod der jungen Iranerin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei in der Hauptstadt Teheran sowie in vielen weiteren Landesteilen zu Protesten und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Polizei- und Sicherheitskräfte gehen gewaltsam gegen Demonstrierende vor, es gibt Tote und Verletzte. Im räumlichen Umfeld von Demonstrationen kommt es zu willkürlichen Verhaftungen, auch unbeteiligter ausländischer Staatsangehöriger.

Schweizer noch nicht gewarnt

In jüngster Vergangenheit kam es demnach zu einer Vielzahl willkürlicher Verhaftungen ausländischer Staatsangehöriger. In den Regionen Hordestan und Sistan-Belutschistan gehen die Sicherheitskräfte laut dem Amt besonders hart vor. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten in Bern hat derweil noch keinen Reisehinweis für den Iran veröffentlicht.