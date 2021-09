Mannenbach-Salenstein TG - Deutsches Bodensee-Kursschiff gabelt Kitesurfer auf

Der Surfer kann sich am Schiff festhalten und begibt sich anschliessend an Bord.

Am Sonntagnachmittag trafen auf dem Bodensee in der Nähe von Mannenbach-Salenstein TG ein Kursschiff und ein Kitesurfer aufeinander.

Am Sonntagnachmittag war das Deutsche Kursschiff MS Stadt Radolfzell der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH in der Nähe des Seeufers von Mannenbach-Salenstein TG unterwegs. Dabei traf es auf einen Kitesurfer, der seinen Schirm nicht mehr kontrollieren konnte. Der Surfer konnte sich am Bug des Schiffes festhalten und sich und seine Ausrüstung anschliessend ans Trockene retten. Eine Kollision konnte vermieden werden.