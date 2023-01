Darts-WM: Gabriel Clemens scheitert im Halbfinal, Smith im Final

Clemens scheitert : Deutsches Darts-Märchen zu Ende – Smith steht im WM-Final

Der Finalgegner wird am späten Montagabend zwischen Michael van Gerwen und Dimitri van den Bergh ermittelt.

Das Märchen des «German Giants» endet im Halbfinal der Darts-WM. Der deutsche Gabriel Clemens, der im Viertelfinal sensationell die Weltnummer eins Gerwyn Price rausgekegelt hatte, unterlag am Montagabend dem Engländer Michael Smith.

Bis zum 2:2 hatte der Aussenseiter die Partie ausgeglichen halten können, dann zog Favorit Smith davon. Am Ende spielte der zweimalige WM-Finalist einen Average von knapp 102 Punkten (Clemens: 97). Smiths Finalgegner wird am späten Montagabend zwischen Michael van Gerwen und Dimitri van den Bergh ermittelt.

Für Clemens, der aktuell in der Weltrangliste auf Platz 24 steht, ist der Einzug in den WM-Halbfinal aber trotzdem der mit Abstand grösste Erfolg seiner Karriere. Umgerechnet rund 111’400 Franken an Preisgeld nimmt der 39-Jährige aus London mit nach Hause.