Tatjana Patitz stirbt mit nur 56 Jahren

Tatjana Patitz : Deutsches Supermodel stirbt mit nur 56 Jahren

Tatjana Patitz wurde am 25. März in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Der Starfotograf Peter Lindbergh entdeckte Patitz im Alter von 17 Jahren. Ihren grossen Durchbruch feierte sie mit einer Levi-Kampagne. In den 80ern und 90er-Jahren wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Modelwelt.