Deutschland: 21-Jähriger ermordet Mutter, um Impfung beim Bruder zu verhindern

Aus Furcht, dass auch sein elfjähriger Bruder geimpft werden könnte, erwürgte er im März 2023 seine Mutter und schoss ihr zwei Armbrustbolzen in den Kopf.

Damit sein kleiner Bruder nicht gegen Corona geimpft wird, tötete ein 21-Jähriger in Deutschland seine Mutter.

Geschlagen, erwürgt und erschossen

Jetzt hat der Gerichtsprozess im bayrischen Hof begonnen, und bereits am ersten Tag hat der Tatverdächtige gestanden, seine Mutter getötet zu haben. Wie der Mann, der laut der «Bild»-Zeitung an Wahnvorstellungen leidet, aussagt, habe er dies getan, um seinen elfjährigen Bruder vor einer möglichen Corona-Impfung zu schützen.

Denn, während seine 54-jährige Mutter Impfbefürworterin war, hat die Corona-Immunisierung laut eigener Aussage das Leben des 21-Jährigen ruiniert – inwiefern, führte dieser nicht weiter aus. Aus Furcht, dass sein kleiner Bruder ebenfalls geimpft werden könnte, schlug Moritz K. am 5. März 2023 seine Mutter und strangulierte sie anschliessend mit einem Kissenbezug. Weil er glaubte, dass sie noch immer lebte, schoss er ihr zudem zweimal mit einer Armbrust in den Hinterkopf, bevor er selbst die Polizei alarmierte.

«Sie hat mir keine andere Wahl gelassen»

Vor Gericht sagt der 21-Jährige zu seiner Verteidigung: «Das ist alles die Folge von Aluminiumformaldehyd und Schwermetallen, die man mir gespritzt hat.» Schon einen Monat vor der Tat habe er gewusst, dass es so weit kommen werde. «Ich fand es traurig, dass sie mir keine andere Wahl gelassen hat, als zu so drastischen Mitteln zu greifen», so der mutmassliche Mörder weiter. Reue für seine Tat zeigte der 21-Jährige keine.