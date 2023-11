Deutschland: Angeblicher Brief von geflüchtetem Mörder aufgetaucht

Nun soll der Geflüchtete an mehrere deutsche Medien einen Brief zukommen lassen haben. Darin macht er unter anderem Vorwürfe an die JVA Bruchsal.

Das ist passiert

Mehrere Medien in Deutschland haben einen Brief des gesuchten Mörders Aleksandr Perepelenko zugespielt bekommen. Der 43-Jährige konnte am Montag, 30. Oktober 2023, «im Rahmen einer geplanten Ausführung im Bereich eines Baggersees» in der Nähe von Germersheim trotz Begleitung von zwei Justizbeamten in ein Waldstück flüchten und ist seitdem verschwunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Karlsruhe und Pforzheim mit. Auch über eine Woche später können die Behörden keinen Fahndungserfolg vermelden.