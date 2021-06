Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal – auf wen trifft die Nati?

Heute Abend stehen die letzten Gruppen-Entscheidungen an der EM an. Dann ist klar, auf wen die Nati im Achtelfinal trifft. Die Gegner, sie könnten schwer sein.

Shaqiri schoss am Sonntag im Spiel gegen die Türkei ein Traumtor. SRF

Darum gehts Am Mittwochabend stehen die letzten Gruppenspiele an der EM an.

Nachher ist klar, auf wen die Schweizer Nati im Achtelfinal trifft.

Wer es auch sein wird, die Nati-Stars sind heiss auf den Gegner.

Am Mittwochabend hat das Warten ein Ende. Dann weiss die Schweizer Nati, auf wen sie an der EM im Achtelfinal trifft. Bereits jetzt ist klar: Die Gegner, sie sind grosse Brocken. So heissen sie Frankreich, Deutschland, Portugal – oder Belgien.

Wobei: Die Wahrscheinlichkeit, dass es der Sieger der Gruppe F wird, ist am grössten. Also Frankreich, Deutschland oder Portugal. Dies, weil es schon ganz wild zu und her gehen müsste, dass das belgische Team der Achtelfinal-Gegner werden wird.

Wieso? Nun – das passiert nämlich nur, wenn eines dieser Szenarien passiert:

Frankreich Portugal mit mindestens vier Toren Unterschied besiegt und Ungarn Deutschland nicht schlägt oder

Portugal verliert (egal wie hoch) und Ungarn mit mindestens vier Toren Unterschied gegen Deutschland gewinnt.

Und eines von diesen:

Spanien gegen die Slowakei verliert und Polen nicht gegen Schweden gewinnt oder

Polen nicht gegen Schweden gewinnt und Spanien die Slowakei mit mindestens drei Toren Unterschied besiegt.

Sollte die Nati gegen Frankreich, Deutschland oder Portugal spielen, wird die Partie am Montagabend um 21 Uhr stattfinden. Gegen Belgien steigt die Partie zur gleichen Zeit – aber am Sonntagabend.

Auch das 3:1 gegen die Türkei schoss der Liverpool-Star. Steven Zuber begeisterte mit einem wunderschönen Pass. SRF

Seferovic wünscht sich Belgien

Die Schweizer Fussball-Fans, sie dürfen also gespannt sein. Denn alle möglichen Gegner sind stark. So sind die Deutschen, Franzosen und Portugiesen die drei Sieger der letzten grossen Turniere (Deutschland WM 2014, Portugal EM 2016, Frankreich WM 2018).

Sicher ist, die Nati-Stars sind heiss auf den Achtelfinal. So sagte Stürmer Breel Embolo am Mittwoch zu 20 Minuten: «Diese Mannschaft ist hungrig, egal in welcher Stadt und gegen welchen Gegner wir spielen werden.» Frankreich habe er persönlich noch nicht als Gegner erlebt. «Die sind sehr, sehr stark.» Auch die möglichen Gegner Portugal oder Deutschland würden zu den Favoriten gehören. «Es sind drei unterschiedliche Gegner und Aufgaben für uns. Wir müssen uns trotzdem nicht verstecken. Wenn man weiterkommen will, muss man jeden schlagen und wir wollen in den Viertelfinal», so Embolo.

Und Haris Seferovic meinte: «Gegen die grossen Mannschaften haben wir bis auf einige wenige Ausnahmen eigentlich immer gut ausgesehen.» Er selber hat einen klaren Wunschgegner. «Ich würde am liebsten gegen Belgien und meinen Benfica-Teamkollegen Jan Vertonghen spielen», sagt der 77-fache Nationalspieler. Kein Wunder, gegen die Weltnummer eins hat Seferovic gute Erinnerungen. Im November 2018 versenkte der Mann aus Sursee beim Nations-League-Sieg (5:2) in Luzern die Belgier mit drei Toren praktisch im Alleingang.

Mach mit beim Euro-Game Mehr als 200’000 Sofortpreise im Gesamtwert von über 600’000 Franken sind zu gewinnen beim Euro-Game von Denner und 20 Minuten. Als Hauptpreis winkt ein Jahr gratis einkaufen bei Denner. Wie du diese Preise gewinnen kannst und alle weiteren Informationen zum Euro-Game, findest du hier.