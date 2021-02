Die Wetterlage in Deutschland ist am Wochenende historisch und gefährlich.

Ein Temperatursturz führte am 29. Dezember 1978 in Norddeutschland, dem Norden der DDR, Dänemark und Südschweden zu einem Schneechaos.

Am Wochenende könnten in Deutschland ähnliche Schneemassen fallen wie im Winter 1978/79.

Zentimeterdicke Eisschichten auf Strassen befürchtet

Das Spezielle daran: Im Zentrum Deutschlands treffen warme Luft und ein Polarwirbel aufeinander. Das Schneechaos wird sich also nur auf den Norden beschränken. In Süddeutschland, in der Nähe der Schweiz, sind fürs ganze Wochenende ähnlich frühlingshafte Temperaturen angesagt wie hierzulande. Gefährlich werden könnte die Lage in den Gebieten dazwischen. In der Region Hessen/Thüringen fällt ab Samstag Regen statt Schnee, weshalb dort mit Glatteis zu rechnen ist.