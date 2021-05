Coronavirus : Deutschland beschliesst Erleichterungen für Geimpfte

Die geltenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Deutschland sollen für vollständig Geimpfte und Genesene wegfallen. Das hat der deutsche Bundestag beschlossen.

Der deutsche Bundestag hat grünes Licht für Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und von der Erkrankung Genesene gegeben. Für die entsprechende Rechtsverordnung der Bundesregierung stimmten am Donnerstag im Parlament die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie Grüne und Linke. Die FDP enthielt sich, die AfD stimmte dagegen. Stimmt auch der Bundesrat am Freitag zu, könnte die Neuregelung am Sonntag in Kraft treten.

Erleichterungen gibt es in Deutschland in folgenden Bereichen:

Kontakte und Ausgang

Die bisherige Beschränkung für Treffen gilt nicht für eine private Zusammenkunft, an der ausschliesslich Geimpfte und Genesene teilnehmen, heisst es in der Verordnung. Bei privaten Treffen, an denen auch nicht Geimpfte oder Genesene teilnehmen, werden Immunisierte «nicht als weitere Person» behandelt. Die derzeit geltenden Ausgangssperren insbesondere in der Nacht gelten für Geimpfte und Genesene nicht mehr. Das bringt vielfache Erleichterungen im Alltag mit sich. So können etwa künftig die Menschen in Alten- und Pflegeheimen wieder gemeinsam im Speisesaal essen, wenn sie alle geimpft sind.