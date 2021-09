Todesursache unklar : Deutscher Botschafter in China nach wenigen Tagen im Amt gestorben

Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Montagmorgen mit. Der 54-Jährige hatte den Posten erst im August übernommen. Die Umstände seines Todes waren zunächst unklar. Hecker war vor dem Antritt des wichtigen Postens in Peking als aussenpolitischer Berater der deutschen Kanzlerin Angela Merkel tätig gewesen.