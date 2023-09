Deutschland: 42 Rentner werden an Autobahn ausgesetzt

42 Senioren aus dem deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt verbrachten fünf Tage in den Schweizer und französischen Alpen. Am Donnerstag begann ihre Rückreise, die sich jedoch zu einer äusserst unangenehmen Erfahrung entwickelte, wie «Bild» schreibt. Bereits die Abfahrt am Donnerstagmorgen vom Genfersee habe für Verwunderung gesorgt. Im Bus sei nur ein einziger Fahrer gesessen, der die rund 1000 Kilometer lange Strecke allein bewältigen sollte.

Neuer Fahrer taucht nicht auf

Die Vorschriften besagen, dass Busfahrer ihre Lenkzeiten auf höchstens neun Stunden pro Tag begrenzen müssen. Laut den Aussagen der Fahrgäste steuerte der Fahrer während der Reise nur Raststätten an, die keine Restaurants oder Geschäfte hatten. Doch auf einmal endete die Fahrt abrupt. Gegen 18 Uhr hielt der Bus etwa in der Mitte der Strecke auf dem Parkplatz Gerlinger Höhe an der A81 bei Stuttgart an. Ein Reisender berichtet: «Dort sollte eigentlich ein neuer Fahrer den Dienst übernehmen, aber er war nicht vor Ort.»



Horst Igel, ein Rentner, der sich ebenfalls im Bus befunden hat, erinnert sich daran, dass der Fahrer einen befreundeten Kollegen anrief, der bereit war einzuspringen und bereits auf dem Weg zum Parkplatz war. Allerdings hat der Chef des Busunternehmens die Erlaubnis verweigert, dass ein Fremder den Bus übernimmt.