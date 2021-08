Afghanistan - Deutschland chartert Maschine für Evakuierungen, Schweiz prüft Option

In Frankfurt konnten erste Angehörige ihre Liebsten, die aus Afghanistan evakuiert wurden, heute Morgen wieder in ihre Arme schliessen.

Was die Schweiz daran hindert, sind fehlende Flüge und Probleme mit den Visa.

Viele Länder haben längst begonnen, ihre Staatsangehörigen aus dem Land in Sicherheit zu bringen.

Zahlreiche Schweizer sitzen noch in Afghanistan fest und können noch nicht evakuiert werden.

Am Mittwochmorgen landete eine Maschine der Lufthansa mit 130 Personen an Bord in Frankfurt. Die Personen wurden erst nach Taschkent ausgeflogen. Deutschland charterte eine Maschine der Lufthansa und brachte die Menschen von Usbekistan nach Deutschland.