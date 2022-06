VBS-Entscheid : Deutschland darf Schweizer Panzer an Ukraine liefern

Die Schweiz hat Entscheide gefällt zur Weitergabe von Waffen und Kriegsmaterial. Deutschland darf über die Leopard-Panzer frei verfügen.

Deutschland und Polen haben dem VBS Anfragen für die Weitergabe von Waffen der Schweizer Armee gestellt. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hat nun entschieden, dass Deutschland die Leopard-Kampfpanzer aus früheren Schweizer Armeebeständen weitergeben darf. «Deutschland kann über bereits vor zwölf Jahren an die Firma Rheinmetall zurück verkaufte Leopard-2-Panzer frei verfügen, da es hier keine Auflagen mehr gibt», schreibt das VBS in einer Mitteilung. Es handelt sich dabei um 42 Panzer, auf denen seien damals die 120mm-Kanone, die Mehrfachwurfanlage, die Maschinengewehre, die Bordverständigungsanlage sowie weitere Ausrüstungsgegenstände demontiert worden, heisst es in einer Mitteilung. Sie seien als Ersatzteile in der Schweiz geblieben.