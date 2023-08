Deutsche Firma fordert von der Ruag Herausgabe von Panzern

Verteidigungsministerin Viola Amherd hat Anfang Woche eine Untersuchung zum Kauf der Leopard-Panzer im Jahr 2016 in Auftrag gegeben. Wegen möglicher Unstimmigkeiten.

Die deutsche Logistikfirma Global Logistics Gmbh (GLS) verlangt vom Schweizer Rüstungskonzern die Herausgabe von 25 Leopard-1-Kampfpanzern, die GLS 2019 der Ruag abgekauft habe. Als Eigentümerin dieser Panzer fordere sie aktuell von der Ruag die Herausgabe, berichtet SRF am Freitag.

Da die Verwertung der gekauften Panzer seitens der GLS bislang noch nicht abschliessend entschieden wurde, seien die Panzer bis heute in Absprache mit der Ruag in Italien verblieben, zitiert SRF die Firma GLS. Doch nun will sie die 25 Panzer offenbar. Sie sei seit 2019 uneingeschränkte Eigentümerin dieser Kampfpanzer und habe damals auch die Freigabe erhalten. Deshalb bedürfe es keiner weiteren Abklärungen und behördlichen Genehmigung.