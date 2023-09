CDU verwechselt Reichstag mit georgischem Präsidentenpalast

Zudem erinnert das Farbschema an die Partei des österreichischen Skandal-Kanzlers Sebastian Kurz.

Denn die ikonische Kuppel des Reichstages wurde mit einem Gebäude in Georgien verwechselt.

Absichtliche Ähnlichkeit mit Sporthersteller-Logo?

Denn das Video zeigt in einer Grafik, die stark an das Adidas-Logo erinnert, Bilder aus vergangenen Jahren, aber auch futuristisch anmutende Videos mit Robotern. Unterlegt ist das Ganze mit rassiger Hintergrundmusik. Im Netz sorgt aber vor allem Sekunde 19 des gut einminütigen Videos für Diskussionen.

Auch für die Farbe gibts Kritik

Das Video wurde im Rahmen eines neuen Designs für die Partei veröffentlicht – neu zeigt sich die CDU in einem türkisen Kleid. Auch dieser Umstand sorgt im Netz für Spott, die Farbgebung erinnert nämlich stark an jene der österreichischen Volkspartei. «Adidas-Skisprungschanze in einem türkisen Sebastian-Kurz-Gedächtnisrahmen? Stark. Da ist das Kanzleramt ab spätestens 2025 im Prinzip ja sicher», witzelt eine Userin.