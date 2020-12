Verschärfte Corona-Massnahmen : Deutschland entscheidet am Sonntag über Lockdown

Geht Deutschland bereits nächste Woche wieder in den Lockdown? Bund und Länder beraten am Sonntag.

Bund und Länder wollen am Sonntagvormittag über weitere Massnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Ab 10.00 Uhr soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten geben. Über den genauen Zeitpunkt gab es lange Unklarheit. Erwartet wird eine Entscheidung über einen bundesweiten Lockdown. Einige Bundesländer haben bereits verschärfte Einschnitte in das private und öffentliche Leben beschlossen.