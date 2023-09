Niedersachsen: Mann greift ukrainische Kinder an – Täter flüchtig

In Niedersachsen kam es am Freitag zu einem schockierenden Vorfall.

Purer Hass muss den Mann angetrieben haben, der am Freitag im niedersächsischen Einbeck (Deutschland) einen zehnjährigen Buben über ein Brückengeländer in den Mühlenkanal warf. Laut Informationen der Staatsanwaltschaft schlug das Kind daraufhin an Eisenträgern auf, die an der Brücke befestigt waren. Danach stürzte der Bub zwischen den Eisenträgern hindurch in den Kanal. Und damit nicht genug: Während der Bub bereits im Kanal lag, warf der Mann noch eine Glasflasche nach ihm, die den Zehnjährigen an der rechten Schulter traf.