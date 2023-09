Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft in Prozess um Ayleen

Die Nebenklage schloss sich den Forderungen an. Auch die Verteidigung plädierte auf Mord und auf eine anschliessende Sicherungsverwahrung, eine besondere Schwere der Schuld sah sie aber nicht. Laut Anklage soll der Mann die Schülerin am 21. Juli 2022 an ihrem Wohnort in Baden-Württemberg aufgesucht und mit dem Auto rund 300 Kilometer nach Hessen gefahren haben, wo die Tat geschah. An einem Feldweg in Langgöns habe er sie in der Nacht auf den 22. Juli auf eine Bank gedrückt und versucht, sie zu vergewaltigen. Dabei habe er sie erwürgt.