100 Jahre nach dem Genozid : Deutschland erkennt Gräueltaten an den Herero und Nama als Völkermord an

Im frühen 19. Jahrhundert begingen Deutsche im heutigen Namibia Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt hat der deutsche Staat diese als Völkermord anerkannt – und will nun einen Milliardenbetrag zahlen.

Eine Plakette in Namibia gedenkt der gefallenen deutschen Soldaten in der Schlacht gegen die Herero. (Archivbild)

Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia erkennt die deutsche Regierung die Gräueltaten an den Volksgruppen der Herero und Nama als Völkermord an. Die Nachkommen will sie mit einem Milliardenbetrag unterstützen. «Als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zum Wiederaufbau und zur Entwicklung unterstützen», sagte der deutsche Aussenminister Heiko Maas am Freitag.