Beratungen mit Angela Merkel : Deutschland erwägt, Lockdown zwei bis drei Wochen zu verlängern

Wie soll es nach dem 10. Januar bezüglich Corona-Massnahmen in Deutschland weitergehen? Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag mit Kanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen.

Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich die Bundesländer einem Bericht zufolge auf eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus verständigt. Die Chefs der Staatskanzleien seien sich in einer Telefonschalte am Samstag allerdings nicht einig darüber gewesen, ob dies zunächst für zwei oder drei Wochen beschlossen werden sollte, berichtete die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» (FAS) unter Berufung auf Teilnehmer des Gesprächs.

Keine Einigung bei Öffnung der Schulen

Seit dem 16. Dezember gilt in ganz Deutschland ein harter Lockdown. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Dienstag mit Kanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen. Ziel der Bundesregierung ist es, die Zahl der Neuinfektionen auf unter 50 pro 100’000 Einwohner in einer Woche zu senken. Derzeit liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Samstag im deutschlandweiten Durchschnitt bei 141,2. Am Vortag wurden demnach 12’690 Neuinfektionen gemeldet sowie 336 Corona-Todesfälle.