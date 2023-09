Deutschland: Mann stirbt nach Bad in der Ostsee 

In dieser Badesaison wurde erstmals ein Todesfall aufgrund einer Vibrionen-Infektion in der Ostsee gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Rostock am Dienstag bekannt gab. Anja Neutzling, Sprecherin der Behörde, erklärt gegenüber der «Bild»: «Ein 74-jähriger Urlauber ist an den Folgen dieser Infektion verstorben, die er nach dem Schwimmen in der Ostsee erworben hatte.» Offenbar hatte der Rentner offene Wunden und litt an Vorerkrankungen. Das Amt gab keine weiteren Informationen über den genauen Badeort oder die Vorerkrankungen des Mannes preis.