Deutschland: Frau will vier Meter tiefes Erdloch fotografieren

Die Feuerwehr Jüchen musste am Freitagnachmittag eine Frau aus einer misslichen Lage befreien.

Die heftigen Stürme, die am Freitagabend in weiten Teilen der Schweiz wüteten und etwa im Tessin für durchlöcherte Dächer sorgten , trafen auch Deutschland schwer. Die Feuerwehr Jüchen bei Düsseldorf musste nach diversen Einsätzen wegen Sturm und Wasser noch zu einem ganz speziellen Notfall ausrücken.

Foto-Versuch ging gründlich schief

Denn in der Kleinstadt hatte der starke Regen auf einem Grundstück ein rund vier Meter tiefes Erdloch in den Boden gespült. Eine Frau wollte den dabei entstandenen Schacht fotografieren und stürzte dabei in das Erdloch, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt.