Ab Samstag

Deutschland führt Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn hat angesichts wieder deutlich steigender Corona-Infektionszahlen an die Bürger appelliert, die Hygieneregeln einzuhalten. Zugleich führt er eine Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein.

In Deutschland gilt ab Samstag eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten. «Wer keinen Negativtest hat, muss zwei Wochen in Quarantäne», sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zwar fänden die meisten Corona-Übertragungen weiterhin in Deutschland statt, doch steige mit der wachsenden Reisetätigkeit die Gefahr, dass mehr Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt werden. «Die Pandemie ist noch nicht vorbei.» Bei Reiserückkehren sei der Anteil der positiven Tests höher als in der Gesamtbevölkerung.